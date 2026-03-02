Polizeihund «Gin» schnappt mutmasslichen Raser in der Stadt Zürich

Keystone-SDA

Am Samstagabend hat sich ein Autolenker einer Polizeikontrolle im Kreis 4 der Stadt Zürich entzogen. Mithilfe des Diensthundes "Gin" konnte die Stadtpolizei den flüchtenden Mann ausfindig machen und festnehmen.

(Keystone-SDA) An der Zürcher Langstrasse fiel einer Streifenwagenpatrouille am Samstag kurz nach 22.30 Uhr ein Auto durch seine Fahrweise auf, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Als die Polizisten das Fahrzeug anhalten und den Lenker kontrollieren wollten, fuhr dieser davon.

Es kam zu einer Verfolgungsjagd mit Blaulicht und Horn. Der Autofahrer fuhr laut Mitteilung über mehrere Minuten mit hohem Tempo und riskanter Fahrweise weiter, bis die Polizisten ihn aus den Augen verloren.

Kurz darauf gaben Passanten der Patrouille den Hinweis, dass ein Auto mit erhöhter Geschwindigkeit an der Tramhaltestelle Triemli vorbeigefahren und in der Nähe parkiert worden sei. Als die Polizisten das Auto ohne Lenker fanden, boten sie eine weitere Patrouille mit Diensthund zur Unterstützung auf.

Diensthund «Gin» nahm die Fährte auf und konnte den Autolenker kurze Zeit später zu Fuss aufspüren. Der 34-jährige Kosovare wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft übergeben. Er besitzt keinen Führerschein und muss sich unter anderem wegen des Verdachts eines Raserdelikts verantworten.