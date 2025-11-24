Polizeihund stoppt in Bern einen Einbrecher

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat in der Nacht auf Montag einen mutmasslichen Einbrecher an der Berner Aarestrasse dingfest gemacht. Ein Diensthund biss den Mann. Er wurde im Spital versorgt und dann festgenommen.

(Keystone-SDA) Kurz nach 03.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, dass sich eine Person unberechtigten Zutritt in eine Wohnhaus verschaffe. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte zusammen mit dem Diensthund die Suche auf, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der mutmassliche Täter konnte lokalisiert werden. Weil er den Anweisungen der Polizei nicht folge leistete, kam der Diensthund zum Einsatz. Weitere Ermittlungen sind nach Angaben der Polizei am Laufen.