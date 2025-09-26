Premiere für Fiona Hefti und Nenad Mlinarevic am ZFF

Keystone-SDA

Die ehemalige Miss Schweiz Fiona Hefti hat sich in den letzten Jahren mehrheitlich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Am Zurich Film Festival zeigte sich die 45-Jährige nun aber wieder auf dem (grünen) Teppich - mit ihrem neuen Partner Nenad Mlinarevic.

(Keystone-SDA) Versteckt hätten sie sich in den letzten zweieinhalb Jahren ihrer Beziehung nicht, der Auftritt am Donnerstag zur Eröffnung des Zurich Film Festival (ZFF) sei aber tatsächlich eine Premiere, verrieten Hefti und der Spitzenkoch Mlinarevic im Interview mit dem Onlineportal nau.ch.

Hefti kennt die roten (oder wie am ZFF die grünen) Teppiche bestens, für Mlinarevic dagegen sind diese Neuland. «Ich bin erst, seit ich mit Fiona zusammen bin, an solchen Events», sagte der 50-Jährige gegenüber «20 Minuten». Er wisse nicht einmal, worum es im Film gehen würde, der gezeigt werde.

«Splitsville» hiess der Film, der an der «Opening Night» gezeigt wurde. Immerhin schien Mlinarevic zu wissen, dass die Hauptdarstellerin Dakota Johnson heisst. «Wir freuen uns auf die schöne Dakota Johnson», sagte jedenfalls Hefti.

Hefti war 2004 zur Miss Schweiz gewählt worden. 2007 heiratete sie Christian Wolfensberger, mit dem sie zwei Söhne und eine Tochter hat. Nach der Trennung im Jahr 2015 zog sich Hefti ins Privatleben zurück.

Nun scheint die Zürcherin zumindest sanft den Schritt zurück an die Öffentlichkeit zu wagen. Auch wenn sie gegenüber nau.ch betonte, dass es vor allem am Zurich Film Festival liege. «Ich liebe es», sagte Hefti. Ob und wie oft sie sich an solchen Anlässen künftig zeigen würden, hätten sie nicht besprochen, so Hefti und Mlinarevic weiter.