Prinz aus «Haselnüsse für Aschenbrödel» fühlte Ende nahen

Keystone-SDA

Fast jeder kennt ihn als den Prinzen aus dem Weihnachts-Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Dem tschechischen Schauspieler Pavel Travnicek (75) geht es nach einer Herzoperation zwar besser, doch ist er nach eigener Aussage nur knapp dem Tode entronnen: "Der grosse Vorteil ist, dass man dann schon weiss, wie es ist, wenn das Ende naht, wenn man irgendwohin auf die andere Seite geht", sagte er dem Nachrichtensender CNN Prima News.

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Komplizierte Operation

(Keystone-SDA) Travnicek berichtete, dass er Anfang des Jahres im Krankenhaus eine vierfache Bypass-Operation überstanden habe. Es sei ein komplizierter Eingriff gewesen: «Es hat sich gezeigt, dass die Adern, die zum Herzen führen, verstopft waren und mit etwas anderem ersetzt werden mussten, mit einem durchlässigen Material.» Inzwischen habe ihm sein Arzt bei einer Kontrolle bescheinigt, dass sein Herz wieder eine Leistungsfähigkeit von 40 Prozent erreiche. «Ich habe mir gedacht: Nur? Aber was soll ich mir nach einer solchen Operation schon wünschen.»

Starker Lebenswille

Bereits im vorigen Sommer hatte Travnicek wegen Herzproblemen einen Schrittmacher bekommen. Sein Wille, zu leben, sei sehr stark, berichtete er jetzt. Am wichtigsten sei es für ihn nun, Zeit mit seinem neun Jahre alten Sohn Maximilian zu verbringen: «Ich habe bisher ein herrliches Leben mit einem Schnaps und einer Zigarette in der Hand geführt, aber ich habe mich entschieden, mein Leben und überhaupt meine ganze Existenz von Grund auf zu ändern.»

Zu seinem üblichen Arbeitsprogramm will der beliebte Schauspieler nur langsam und vorsichtig zurückkehren, doch werde er demnächst für Aufnahmen nach Hamburg reisen: «Ich reihe mich in die lange Reihe glückloser Schauspieler ein, die in Talkshows auftreten, weil sie nichts anderes können», sagte er dazu selbstironisch.

Märchenfilm machte ihn berühmt

In der DDR-CSSR-Koproduktion «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» spielte Travnicek den Prinzen, der das Herz von Aschenbrödel gewinnt. Seine Filmpartnerin Libuse Safrankova starb bereits im Sommer 2021 im Alter von 68 Jahren. Der Märchenfilm hat seit Jahren um Weihnachten herum einen festen Platz im Fernsehprogramm – nicht nur in Deutschland, sondern etwa auch in Tschechien und Norwegen.