The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein heiratet

Keystone-SDA

Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein und ihr Verlobter, der Venezolaner Leopoldo Maduro Vollmer, geben sich am Samstag in Vaduz das Ja-Wort. Die beiden leben mehrheitlich in London, wie "Blick" schreibt. Besuch aus Windsor könnte diskret eintreffen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Paar lernte sich in der europäischen High Society kennen. Wann sie sich verliebten, verraten sie gemäss der Zeitung vom Samstag nicht. Ihre Verlobung verkündeten sie im Oktober letzten Jahres.

Leopoldo Maduro Vollmer, 34 Jahre alt, ist ein bürgerlicher Investmentbanker aus Venezuela und studierte in Grossbritannien. Er gehört nach Angaben von «Blick» zu einer der wohlhabendsten Familien des südamerikanischen Landes.

Die 28-jährige Prinzessin Marie Caroline, Tochter von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie, stammt bekanntlich auch aus gutem, oder besser aus sehr gutem, Hause. Sie gilt mit einem Familienvermögen von rund acht Milliarden Franken laut «Blick» als reichste Prinzessin Europas.

Vaduz empfängt anlässlich der Hochzeit den Hochadel aus Luxemburg und Belgien. Auch enge Verwandte aus Bayern und Österreich werden erwartet. Nach der Trauung durch Bischof Benno Elbs ziehe das frischvermählte Ehepaar und die Gäste ins Schloss Vaduz. Dort warte ein Empfang wie aus dem Bilderbuch.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft