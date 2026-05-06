Psychiatrie Baselland mit mehr Patienten und kleinem Verlust

Keystone-SDA

Die Psychiatrie Baselland hat 2025 insgesamt 15'417 Patientinnen und Patienten behandelt. Das sind 241 mehr als im Vorjahr. Die Jahresrechnung schloss sie mit einem Verlust von 700'000 Franken ab, wie die Psychiatrie Baselland am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Insbesondere in der Kinder- und Jugendpsychiatrie habe sich das Wachstum deutlich gezeigt. So nahm die Zahl der Patientinnen und Patienten in diesem Bereich um 7,7 Prozent respektive 4736 auf 39’099 Patientinnen und Patienten zu.

Der Betriebsertrag ist um 1,4 Prozent auf 124,3 Millionen Franken gestiegen, wie es weiter heisst. Der Betriebsaufwand nahm gegenüber 2024 um 0,9 Prozent auf 116,3 Millionen ab. Im Vorjahr hatte die Psychiatrie Baselland noch einen Verlust von 3,5 Millionen Franken verzeichnet, sie spricht im Communiqué von einer Trendwende.

Ein Wermutstropfen des Geschäftsjahres 2025 sei die Verzögerung der Totalsanierung vom Haus Biental auf dem Campus in Liestal gewesen, heisst es. Grund sind aufwändigere Sanierungsarbeiten. Das sanierte Haus Biental soll voraussichtlich Ende 2027 seinen Betrieb aufnehmen.