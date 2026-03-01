Psychologe hält Orte der Erinnerung für wichtig

Keystone-SDA

Der Genfer Psychologe Philip Jaffé hält Orte der Erinnerung bei tragischen Ereignissen wie der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS für wichtig. Die Schweizer Bevölkerung habe grosses Mitgefühl für die Opfer der Tragödie und ihre Angehörigen gezeigt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Dies war laut Jaffé insbesondere bei der nationalen Gedenkfeier in Martigny, bei Schweigemärschen und religiösen Veranstaltungen der Fall. All diese gemeinsamen Momente seien für die Opfer und ihre Angehörigen sicherlich ein Trost gewesen, doch die nationale Gedenkfeier am 9. Januar in Martigny habe ihn besonders beeindruckt.

Das Ausmass der nationalen Unterstützung sei einzigartig gewesen, und die Gedenkfeier in Martigny habe gezeigt, dass die Schweizerinnen und Schweizer in der Lage seien, auf die vielfältige Kritik aus dem Ausland zu reagieren. «Bei dieser Gelegenheit konnten wir zeigen, wer wir wirklich sind», zeigte sich Jaffé in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA überzeugt.

Für den Psychologen und Psychotherapeuten, der auf Jugendliche spezialisiert ist, muss nun aber noch mehr getan werden: «Ich bin ein grosser Fan von Gedenkfeiern und Orten, die solchen Ereignissen von aussergewöhnlicher Tragweite gewidmet sind», so Jaffé. Er hält es für wichtig, im Schweizer Ferienort ein dauerhaftes Memorial zu schaffen.

Die Überlebenden und ihre Familien müssten nun auch mit den Narben, rechtlichen Fragen oder Versicherungsproblemen umgehen und mit einem neuen Schicksal leben lernen, stellte Jaffé weiter fest. Um ihnen langfristig zu helfen, sollte seiner Meinung nach eine Task Force nach dem Opferhilfegesetz eingerichtet werden, ähnlich wie die Struktur, die für Kriegsveteranen in verschiedenen Ländern geschaffen wurde. Diese könnte den Opfern und ihren Angehörigen auf freiwilliger Basis zur Verfügung stehen.