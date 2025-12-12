PUK zur Basellandschaftlichen Kantonalbank ist besetzt

Keystone-SDA

Die parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) des Baselbieter Landrats zur Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) steht. Die Geschäftsleitung hat am Freitag die Mitglieder bekanntgegeben.

(Keystone-SDA) Die PUK setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen und wird von Thomas Noack (SP) präsidiert, wie es heisst. Das Vizepräsidium gehe an Konrad Widmer (SVP). Die weiteren Mitglieder seien Sandra Jenni (FDP), Karl-Heinz Zeller (Grüne), Marc Scherrer (Mitte), Sabine Bucher (GLP) und Urs Roth (SP).

Der Auswahl der Mitglieder ging eine lange Debatte im Landrat am 27. November voraus. Am Ende schloss er folgende seiner Mitglieder von der Wahl aus: aktuelle und ehemalige Bankratsmitglieder sowie Angestellte der BLKB, Mitglieder von Bank- und Verwaltungsräten anderer Banken, aktuelle und ehemalige Mitglieder der Finanzkommission, Personen mit aktuellem oder ehemaligem Mandatsverhältnis zur BLKB und Mitglieder von Leitungsgremien anderer Banken.

Klärung des 105-Millionen-Franken-Abschreibers

Die PUK soll die Ereignisse rund um die BLKB aufarbeiten, die zu einem unerwarteten Abschreiber von 105 Millionen Franken auf ihre Tochtergesellschaft Radicant im Sommer geführt hat. Die BLKB hat inzwischen angekündigt, die Radicant zu liquidieren und deren Banklizenz zurückzugeben.

Der Landrat hatte am 25. September ein Postulat von Peter Riebli (SVP) und Marco Agostini (Grüne) stillschweigend überwiesen, das die Bildung einer PUK forderte.