Räucherofen verursacht Brand in Schrebergarten in Strengelbach AG

Keystone-SDA

Ein selbstgebauter Ofen zum Räuchern von Fleisch hat am Freitagabend in Strengelbach einen Brand in einem Schrebergarten verursacht. Das Feuer griff von einem Gartenhäuschen auf ein zweites über.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers, schrieb die Kantonspolizei Aargau am Samstag in einer Mitteilung. An den beiden Gartenhäuschen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Verletzt wurde niemand.