Räucherofen verursacht Brand in Schrebergarten in Strengelbach AG
Ein selbstgebauter Ofen zum Räuchern von Fleisch hat am Freitagabend in Strengelbach einen Brand in einem Schrebergarten verursacht. Das Feuer griff von einem Gartenhäuschen auf ein zweites über.
(Keystone-SDA) Die Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers, schrieb die Kantonspolizei Aargau am Samstag in einer Mitteilung. An den beiden Gartenhäuschen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Verletzt wurde niemand.