Rückgang der Übernachtungen bei SAC-Hütten 2024

Keystone-SDA

Nach zwei aussergewöhnlichen Jahren haben die Hütten des Schweizer Alpen-Clubs 2024 einen Rückgang der Besucherzahlen verzeichnet. Grund dafür war eine relativ kurze Sommersaison. Trotzdem war das Jahr das viertbeste in der Vereinsgeschichte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die 147 Hütten des Schweizer Alpen-Club (SAC) haben im vergangenen Jahr über 363’000 Übernachtungen registriert. Die Zahl der Übernachtungen lag 3,7 Prozent unter derjenigen des Vorjahres und rund 4 Prozent unter dem Rekordjahr 2022. In den Bündner und Walliser Alpen nahmen die Übernachtungen zu, in allen anderen Regionen gingen die Zahlen zurück, teilte der SAC am Dienstag mit.

Zum positiven Ergebnis der Hütten in den Bündner Alpen haben die guten Verhältnisse der Wintersaison und zwei wieder in Betrieb stehende Hütten beigetragen. Die Winterübernachtungen haben in Graubünden um 55 Prozent zugenommen. Mit Ausnahme der Berner und Tessiner Alpen wurden in allen Regionen mehr Übernachtungen zwischen November und April registriert, mit einem Zuwachs von rund 12 Prozent.

Ein verspäteter Sommerbeginn und ein verfrühtes Saisonende aufgrund von Regen und Schnee führten in fast allen Regionen zu Rückgängen bei den Sommerübernachtungen. Mit über 289’000 waren es knapp 7 Prozent weniger als im Vorjahr. Wegen der Unwetter im Tessin gab es dort laut SAC sogar ein Fünftel weniger Übernachtungen.

Trotz rückläufiger Frequenzen konnten die Umsätze aus den Übernachtungen um 2,5 Prozent auf rund 10,3 Millionen Franken gesteigert werden. Dies aufgrund von Erhöhungen bei den Übernachtungspreisen. Gemäss SAC nahm dagegen der Umsatz aus den Konsumationen ab. Der Totalumsatz in den Hütten betrug 37,8 Millionen Franken.