Rafah-Übergang von Gaza nach Ägypten wieder geöffnet

Keystone-SDA

Der seit Beginn des Iran-Krieges geschlossene Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ist israelischen Angaben zufolge wieder für begrenzten Personenverkehr offen.

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(Keystone-SDA) Die zuständige israelische Cogat-Behörde bestätigte die Öffnung in beide Richtungen auf Anfrage. Sie hatte die Wiedereröffnung des Übergangs zuvor für Mitte der Woche angekündigt. Auch der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News meldete die begrenzte Wiedereröffnung am Morgen.

Wie viele Menschen im Laufe des Tages ein- und ausreisen werden, war zunächst unklar.

Israel hatte mit dem Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar zunächst alle Übergänge in den Küstenstreifen geschlossen – und dies als «notwendige Sicherheitsmassnahme» bezeichnet.

Hilfsgüter kommen über Grenzübergang Kerem Schalom

Der Übergang Rafah war erst Anfang Februar nach rund einem Jahr wieder für die Ein- und Ausreise einer begrenzten Anzahl an Gaza-Bewohnern geöffnet worden. Die Ein- und Ausreise wird streng kontrolliert. Hilfsgüter werden weiterhin erst einmal nicht über diesen Grenzübergang in den Gazastreifen geliefert. Israels Armee hatte während ihrer Offensive im Gazastreifen im Mai 2024 auf palästinensischer Seite die Kontrolle des Übergangs Rafah übernommen. Seitdem war er fast durchgehend geschlossen.

Der für die Versorgung der rund zwei Millionen Einwohner des weitgehend zerstörten Gazastreifens besonders wichtige Übergang für Hilfslieferungen in den Küstenstreifen, Kerem Schalom, war schon am 3. März wieder für den Warenverkehr freigegeben worden. Dieser Übergang verbindet den Gazastreifen mit Israel.