Rakete aus dem Libanon fällt auf offenes Gelände in Zentralisrael

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Während die israelische Armee erneut Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angreift, hat es auch in Israel wieder Raketenbeschuss aus dem Nachbarland gegeben. Am Morgen sei eine Boden-Boden-Rakete in offenem Gebiet in Zentralisrael niedergegangen, teilte die Armee mit. Raketenalarm habe es deshalb nicht gegeben. Israelischen Medien zufolge schlug das Geschoss im Meer ein.

Im Zentrum der Küstenstadt Tel Aviv war eine laute Explosion zu hören.

In vielen Orten im Norden Israels sowie im Westjordanland heulten Armeeangaben zufolge die Sirenen nach Beschuss aus dem Libanon. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden.

Israels Armee flog in der Nacht wieder Angriffe im Raum der Hauptstadt Beirut und im Südlibanon. Auch am Morgen gab es Bombardements auf Ziele im Osten und im Süden des Landes sowie in einem Berggebiet nördlich von Beirut, wie es aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess.