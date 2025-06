Rakete schlug in der Nähe des Schweizer Botschafters in Israel ein

Simon Geissbühler, der Schweizer Botschafter in Israel, hat die jüngsten Luftangriffe des Irans hautnah miterlebt. Eine Rakete schlug in unmittelbarer Nähe seines Wohngebäudes in Tel Aviv ein. Er befindet sich aber in Sicherheit.

(Keystone-SDA) Er und seine Familie seien sicher, teilte Geissbühler auf Linkedin mit. «Der Treffer in der direkten Nachbarschaft war jedoch massiv. Wir konnten die Druckwelle sogar in unserem festen Bunker spüren», schrieb der Diplomat auf der Social-Media-Plattform.

Gerade eben sei er an der Einschlagstelle ganz in der Nähe gewesen, so Geissbühler weiter. Er sei auf «völlige Zerstörung» getroffen. Die Rettungsarbeiten würden andauern. Es seien dutzende Krankenwagen vor Ort. «Mein aufrichtiges Beileid an die Angehörigen der Opfer.»

Nach aktuellsten Angaben schlugen in Israel am Donnerstagmorgen mehr als 20 Raketen ein, mehrere davon im Grossraum von Tel Aviv. Insgesamt wurden nach Angaben der Rettungsdienste mindestens 65 Menschen verletzt. Drei seien schwer verletzt aus Trümmern geborgen worden.