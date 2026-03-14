Rauch in Schulhaus in Hünenberg ZG löst Grosseinsatz aus

Keystone-SDA

Wegen einer Rauchentwicklung ist am Samstagvormittag ein Schulhaus in Hünenberg ZG evakuiert worden. Rund 170 Personen verliessen das Gebäude geordnet und unverletzt, wie die Zuger Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Rauch im Untergeschoss des Schulhauses Ehret ging laut der Mitteilung kurz vor 11.15 Uhr bei der Einsatzleitzentrale ein. Die anwesenden Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt an einem Schulanlass.

Die Feuerwehr suchte den betroffenen Gebäudeteil nach einer möglichen Brandquelle ab. Ein offenes Feuer war zu keinem Zeitpunkt sichtbar, wie es weiter hiess. Anschliessend entrauchten die Einsatzkräfte das Untergeschoss.

Die Ursache für die Rauchentwicklung ist Gegenstand von Ermittlungen. Insgesamt standen 45 Angehörige der Feuerwehr Hünenberg und der Stützpunktfeuerwehr Zug im Einsatz. Sie wurden vom Rettungsdienst, der Polizei und dem Feuerwehrinspektorat unterstützt.