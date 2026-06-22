Rauchentwicklung – Brand Reiheneinfamilienhaus in Thürnen BL

Keystone-SDA

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Der Kanton Basel-Landschaft hat am Montagmorgen vor einer starken Rauchentwicklung in Thürnen gewarnt. Diese sei die Folge eines Brandes in einem Reiheneinfamilienhaus.

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(Keystone-SDA) Die Bevölkerung solle Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abschalten. Zudem werde dringend empfohlen, die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden zu befolgen. Die Kantonspolizei Basel-Landschaft hat weitere Informationen durch den Mediendienst zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt.