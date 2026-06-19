Rega fliegt Kind nach einem Sturz in Neuwilen TG in ein Spital
Ein zweijähriger Knabe hat sich am Donnerstag bei einem Sturz auf einer Terrasse eines Hauses in Neuwilen so schwer verletzt, dass er mit der Rega in ein Spital geflogen werden musste. Das Kind fiel gemäss ersten Erkenntnissen aus einem Kindersitz, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schrieb.
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