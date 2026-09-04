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Rega fliegt Velofahrer nach Unfall in Frauenfeld in ein Spital

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Bike am Freitag in Frauenfeld hat sich ein 66-jähriger Velofahrer mittelschwer verletzt. Die Rega flog ihn gemäss Polizeiangaben in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 10.30 Uhr war der 66-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Juchstrasse in Richtung Langdorfstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Hinter ihm fuhr ein 29-jähriger Autofahrer. Aus noch unbekannten Gründen kam es zur Kollision.

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