Regierungsrat genehmigt Tourismuszone in der Luzerner Seeburg

Keystone-SDA

Der Regierungsrat hat die Tourismuszone Seeburg in der Stadt Luzern genehmigt. Das geplante Bauprojekt komme nun ohne Baumrodung aus, teilte die Staatskanzlei Luzern am Dienstag mit.

(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten der Stadt Luzern hatten die Tourismuszone 2020 gutgeheissen. 2022 hiess der Regierungsrat die Änderung der Nutzungsplanung in der Seeburg und damit eine Rodungsbewilligung gut.

Eine Beschwerde gegen diese Genehmigung wurde vom Kantonsgericht gutgeheissen, weil die Voraussetzungen für eine Rodung nicht nachgewiesen seien. Mittlerweile wurde aber das Bauprojekt geändert. Dieses komme nun ohne Rodung aus, teilte die Staatskanzlei mit. Der Regierungsrat habe deswegen die von der Stadt Luzern entsprechend angepasste Zone genehmigt.

