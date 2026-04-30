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Regierungsrat genehmigt Zusammenschluss von Thuner Kirchgemeinden

Keystone-SDA

Der Regierungsrat hat grünes Licht gegeben: Die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Goldiwil-Schwendibach, Lerchenfeld, Strättligen und Thun-Stadt, der Paroisse française de Thoune und die evangelisch-reformierte Gesamtkirchgemeinde Thun können fusionieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die neue Kirchgemeinde wird «Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Thun» heissen. Das schrieb der Regierungsrat am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Fusion wird auf den 1. Januar 2027 vollzogen.

Die Kirchgemeinden hatten den Zusammenschluss im Dezember 2025 an ihren jeweiligen Kirchgemeindeversammlungen beschlossen.

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