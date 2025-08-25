The Swiss voice in the world since 1935
Regierungsrat Martial Courtet kandidiert im Jura als Unabhängiger

Der jurassische Regierungsrat Martial Courtet (Mitte) hat am Montag bekannt gegeben, dass er als Unabhängiger für seine Wiederwahl kandidieren werde. Auf Druck des Parteivorstandes hatte er sich von der Liste zurückgezogen. Grund war eine Rüge in einem Untersuchungsbericht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Ja, ich bin Kandidat», erklärte Courtet beim Verlassen der Staatskanzlei in Delsberg. «Ich liebe meinen Beruf und werde die Dinge verbessern», fügte er hinzu und bezog sich dabei auf einen Bericht, der seine Departementsführung in Frage stellte.

Der amtierende Bildungs-, Kultur- und Sportdirektor sagte, er habe lange gezögert, bevor er sich entschlossen habe, bei den Wahlen am 19. Oktober für eine dritte Amtszeit zu kandidieren.

Courtet hatte zunächst angekündigt, seine Kandidatur auf der Liste der Mitte-Partei aufrechtzuerhalten. Am Donnerstag zog er sich auf Wunsch des Vorstandes zurück. Die Parteileitung reagierte damit auf den Untersuchungsbericht, der tags zuvor veröffentlicht wurde.

Dieser kommt zum Schluss, dass der Bildungsdirektor in seinem Departement ein Klima der Angst und des Misstrauens geschaffen habe. Er hält aber auch fest, dass Courtet nichts Rechtswidriges begangen hat.

