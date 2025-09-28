The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Regierungsrat Martin Neukom findet auch 2050 ambitioniertes Ziel

Die Zürcher Stimmberechtigten haben entschieden, das Jahr 2050 statt 2040 als Netto-Null-Ziel ins Energiegesetz zu schreiben. Energiedirektor Martin Neukom (Grüne) hält auch 2050 für ein ambitioniertes Ziel und will weitere Klimaschutzmassnahmen ergreifen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Eine Mehrheit ist der Empfehlung der Zürcher Regierung gefolgt», sagte Neukom am Sonntag vor den Medien. Auch um das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen, seien weitere Massnahmen nötig.

Laut Neukom fand das Netto-Null-Ziel 2040 wohl deshalb keine Mehrheit, weil abstrakte Zielsetzungen schwieriger zu vermitteln seien als konkrete Massnahmen. «Als es darum ging, im Energiegesetz den Ausstieg aus fossilen Heizungen zu verankern, haben die Stimmberechtigten mit 62 Prozent Ja gesagt.»

«Unerwartete Kehrtwende»

Das Ja-Komitee zum Zürcher Energiegesetz sieht einen der Hauptgründe für das Nein jedoch beim Regierungsrat. Dieser habe eine unklare Haltung an den Tag gelegt, was die Bevölkerung verunsichert habe.

Die kantonale Klimastrategie sieht eigentlich das Netto-Null-Ziel 2040 vor. So steht es auch nach wie vor auf der Website des Kantons. Als es darum ging, eine Jahreszahl im Gesetz zu verankern, empfahl der Regierungsrat dann aber doch 2050.

Der Regierungsrat habe sich somit weg von den eigenen Klimazielen bewegt, so das Komitee in einer Mitteilung. Diese unerwartete Kehrtwende habe die Bevölkerung verunsichert und wohl den Ausschlag für das Nein gegeben.

Wer jetzt juble, müsse auch Verantwortung übernehmen, wird EVP-Kantonsrat Daniel Sommer in der Mitteilung zitiert. Es reiche nicht, Ziele zu kippen. Man müsse auch erklären, wie eine Dekarbonisierung ohne klare Vorgaben erreicht werden solle.

Trotz dem nun beschlossenen Klimaziel 2050 ist für das Komitee klar, dass «die Bewegung hin zu einer klimaneutralen Zukunft längst im Gang ist». 60 Prozent der Bevölkerung leben in Gemeinden, die sich zu Netto-Null 2040 verpflichteten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft