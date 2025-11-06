Regierungsrat will Ringhof-Gebäude in Stadt Bern umfassend sanieren

Keystone-SDA

Der Regierungsrat des Kantons Bern will das Ringhof-Gebäude in der Stadt Bern umfassend sanieren. Anschliessend soll dort die Bildungs- und Kulturdirektion einziehen, wie er am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Gebäudekomplex am Nordring 30-32 und Turnweg 7-11 sei in einem schlechten baulichen Zustand. Er weise Defizite bezüglich Erdbebensicherheit, Brandschutz und Energie auf, schrieb der Regierungsrat in seiner Mitteilung.

Er beantragte dem Grossen Rat deshalb einen Kredit von rund 10,4 Millionen Franken für die Projektierung und Ausschreibung von Sanierungs- und Umbaumassnahmen. Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Heute ist es die Kantonspolizei, die den Ringhof nutzt. Diese zieht 2028 in das neue Polizeizentrum in Niederwangen um. Danach soll der Ringhof der neue Hauptstandort der Bildungs- und Kulturdirektion werden. Diese ist momentan noch an der Sulgeneckstrasse zuhause – auch dieses Gebäude muss gemäss dem Regierungsrat saniert werden.