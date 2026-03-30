Reiden LU schliesst Rechnung mit Plus von 6,2 Millionen Franken ab

Keystone-SDA

Die Gemeinde Reiden hat die Rechnung 2025 mit einem Ertragsüberschuss von über 6,2 Millionen Franken abgeschlossen. Hauptgrund für das deutlich bessere Ergebnis als erwartet sind höhere Steuereinnahmen, wie die Gemeinde am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Erfolgsrechnung 2025 weist bei einem Aufwand von rund 59,4 Millionen Franken Erträge von 65,6 Millionen Franken aus, wie die Gemeinde mitteilte. Budgetiert war ein Plus von 174’000 Franken.

Besonders die Gemeindesteuern (+6,7 Millionen) fielen höher aus, hiess es. Einsparungen gab es laut Communiqué ferner bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe, Verwaltungskosten und Löhnen.

Mehrkosten seien in der Langzeitpflege (+609’000 Franken) und im Bereich Kultur & Freizeit «hauptsächlich» wegen der höheren Wertberichtigung der Aktien der Badi (+906’000 Franken) entstanden, so die Wiggertaler Gemeinde.

Reiden konnte laut Communiqué 5 Millionen Franken Schulden tilgen. Dadurch sanken die Finanzverbindlichkeiten auf 32,4 Millionen Franken.

Trotz des positiven Ergebnisses weist der Gemeinderat in der Mitteilung auf künftige Herausforderungen hin. So würden «grosse Investitionen» für Schulraum, Feuerwehrgebäude und Badi Reiden sowie Unsicherheiten bei den Steuereinnahmen eine sorgfältige Finanzplanung weiterhin nötig machen, hiess es.