Rekordzahl von Gesuchen an Swisslos-Sportfonds im Kanton Baselland

Keystone-SDA

Im Kanton Baselland sind im vergangenen Jahr 929 Fördergesuche für Beiträge aus dem Swisslos-Sportfonds eingegangen. Damit wurde der Rekord von 902 aus dem Jahr 2019 abgelöst, wie die Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Insgesamt wurden 2025 im Baselbiet rund 4,6 Millionen Franken an Unterstützungsbeiträgen aus dem Fonds gewährt, wie die BKSD schreibt. Das Geld floss an 889 Antragsstellende, deren Gesuche genehmigt und ausbezahlt wurden, wie Daniel Schaub, Sprecher des Sportamts, auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt. 23 Gesuche seien nicht bewilligt und 17 nicht abgerechnet worden.

Die grössten Beiträge gingen an das neue Clubhaus des FC Pratteln, die Sanierung des Reitplatzes in Tenniken, ein Kunstrasenfeld in Allschwil und die Sanierung des Tennisclubhauses in Arlesheim, wie die BKSD weiter schreibt. Ebenso seien zwei neue Anhänger mit Material für Veranstaltungen (Sportmobile) angeschafft sowie ein öffentliches Pickleball-Feld in Giebenach erstellt worden.

In den Baselbieter Sportfonds wurden im vergangenen Jahr 7,1 Millionen Franken eingezahlt, wie in der Mitteilung steht. Dabei handle es sich um 30 Prozent der Mittel, die 2025 in den kantonalen Swisslos-Fonds gelangten (23 Millionen Franken). Die Gelder stammten aus dem Reingewinn von Swisslos, der 2024 auf einen Rekordwert von 596 Millionen Franken angestiegen sei.