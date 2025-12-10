The Swiss voice in the world since 1935
Rheingasse in Basel nach Unfall mit Lastwagen gesperrt

Keystone-SDA

Am Mittwoch kam es gegen 11 Uhr in der Rheingasse in Basel zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen. Die Gasse wird derzeit von der Adväntsgass bespielt. Die Kantonspolizei Basel-Stadt geht derzeit nicht von einem Vorsatz aus, wie sie auf ihrem Whatsapp-Kanal mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fahrer des verunfallten Lastwagens wurde verletzt und von der Sanität ins Universitätsspital Basel gebracht, wie es heisst. Es seien keine weiteren Personen verletzt worden.

Die Rheingasse sei derzeit für sämtlichen Verkehr gesperrt. Beim Unfall wurde mindestens ein Stand der Adväntgass beschädigt, wie die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

