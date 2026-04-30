Riesige Eishockey-Euphorie beim Public Viewing in Freiburg

Keystone-SDA

Mehrere tausend Fans haben sich am Donnerstagabend im und ums Freiburger Eishockeystadion versammelt, um mit Fribourg-Gottéron mitzufiebern. Der Eishockeyklub könnte den ersten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte gewinnen.

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(Keystone-SDA) Freiburg forderte im siebten und entscheidenden Spiel des Playoff-Finals auswärts Davos heraus. Spielbeginn war um 20 Uhr. Gottéron veranstaltete zuhause ein Public Viewing, dessen Nachfrage enorm war.

Bereits anderthalb Stunden vor Matchbeginn versammelten sich auf dem «Place du Fair-Play» vor dem Stadion mehrere Tausend Personen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Dort wurde die Partie auf einem grossen Bildschirm übertragen.

Am Matchtag waren längst keine Tickets mehr verfügbar, die Einlass ins über 9000 Personen fassende Stadion ermöglichten, wo die Partie auf dem Videowürfel gezeigt wurde.

Sollte Gottéron den Titel gewinnen, gilt auf dem gesamten Kantonsgebiet eine Freinacht. Die Freiburger Verkehrsbetriebe würden kostenlose Rückfahrtbusse anbieten.