Ritter tritt als Bauernverbands-Präsident 2028 zurück

Der Mitte-Nationalrat Markus Ritter (SG) bleibt weitere vier Jahre Präsident des Schweizer Bauernverbands (SBV) und tritt 2028 zurück. Die Delegierten bestätigten ihn am Mittwoch in Bern in seiner Funktion. Im Vizepräsidium bleiben Anne Challendes und Alois Huber.