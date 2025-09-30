The Swiss voice in the world since 1935
Roland Leuenberger soll neuer Axpo-Verwaltungsratspräsident werden

Keystone-SDA

Die Axpo hat Roland Leuenberger als neuen Verwaltungsratspräsidenten nominiert. Der 57-jährige CEO der Bündner Energiefirma Repower übernimmt das Amt am 1. Juni 2026.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Betriebsökonom werde die CEO-Funktion vor dem Antritt seines neuen Mandats abgeben, teilte die Axpo am Dienstag mit. Leuenberger folgt auf Thomas Sieber. Dieser hatte bereits im Dezember 2024 angekündigt, sein Amt nach zehn Jahren als Axpo-VRP per Anfang 2026 niederzulegen.

Leuenberger steht seit 2019 an der Spitze von Repower. Zuvor war er als Unternehmer und in leitenden Funktionen an der Schnittstelle zwischen Energie- und Finanzwirtschaft tätig, unter anderem auch in beratender Funktion, wie die Axpo weiter schrieb.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

