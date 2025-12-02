Rolf Zuckowski fühlt sich noch fit genug fürs Autofahren

Der Hamburger Liedermacher Rolf Zuckowski fährt nach eigenen Angaben mit seinen 78 Jahren noch gern Auto und fühlt sich dabei auch noch sicher. "Aber ich versuche, mich sehr, sehr aufmerksam selbst zu beobachten. Meine Frau und ich beobachten uns gegenseitig. Wenn uns etwas auffällt, sagen wir verlängerte Reaktionszeiten oder eine gewisse Langsamkeit in Situationen, dann sprechen wir uns auch gegenseitig drauf an", sagte der Norddeutsche der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Aber ich hatte bisher wirklich keine kritische Situation - sonst würde ich das Autofahren vielleicht langsam auch infrage stellen."

Ehrenkommissar mit Dienstausweis und Handschellen seit April

(Keystone-SDA) Rolf Zuckowski setzt sich mit seinen Liedern seit Jahren für mehr Sicherheit im Strassenverkehr ein. Allein die Lieder des 1978 erschienenen und 2009 überarbeiteten Albums «Schulweg-Hitparade» dürften viele Kinder – und vielleicht auch Erwachsene – aufmerksamer auf den Strassen gemacht haben.

Im April ist Zuckowski deshalb in Hamburg sogar zum Ehrenkommissar der Polizei ernannt worden. Seitdem trage er immer einen kleinen Dienstausweis bei sich. «Ich habe ihn noch nie gebraucht, aber manchmal gibt es vielleicht eine Situation, wo das ein bisschen mit dem Augenzwinkern geht, dass ich sagen kann: Ich bin jetzt auch bei der Polizei.»