The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Rorschach-Heiden-Bahn erhält für 17,5 Millionen neue Triebwagen

Keystone-SDA

Die Appenzeller Bahnen haben für die Linie Rorschach-Heiden beim Schienenfahrzeughersteller Stadler zwei neue Triebwagen bestellt. Die Kosten belaufen sich auf 17,5 Millionen Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der Unterzeichnung eines entsprechenden Werkliefervertrags setzten die Appenzeller Bahnen (AB) zusammen mit den beteiligten Kantonen und dem Bund ein klares Zeichen für den Erhalt der Linie, schrieben die AB in einer Mitteilung. Die neuen Fahrzeuge sollen Ende 2028 in Betrieb gehen.

Mit den neuen Triebwagen werde die 1. Klasse auf der Linie Rorschach-Heiden wieder eingeführt, hiess es in der Mitteilung weiter. Diese sei mit dem Führerstand kombiniert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft