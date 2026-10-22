Rund 100 Fische sterben in Bach bei Widnau SG

Keystone-SDA

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In einem Bach bei Widnau sind am Mittwoch rund 100 verendete Fische entdeckt worden. Weshalb die Tiere starben, ist gemäss der Polizei noch unklar. Auffälligkeiten bezüglich des Wassers seien keine festgestellt worden.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 08.30 Uhr am Mittwoch erhielt die Notrufzentrale die Meldung, dass sich in der Ländernach zahlreiche tote Fische befinden würden. «Der Umweltschadendienst führte am Gewässer mehrere Kontrollen durch und stellte keine Auffälligkeiten fest», wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schrieb.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen dürfte das Fischsterben bereits am Dienstag eingesetzt haben. Die toten Tiere wurden eingesammelt.