Rund 1000 Menschen bekunden in Zürich Solidarität mit der Ukraine

Keystone-SDA

Rund 1000 Menschen versammelten sich am Dienstagabend in der Stadt Zürich, um vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ihre Solidarität zu zeigen. Die Demonstration verlief friedlich.

(Keystone-SDA) Die Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich um kurz nach 18 Uhr auf dem Helvetiaplatz. Mit Transparenten und Ukraine-Flaggen zogen sie durch die Stadt bis zum Bürkliplatz. Dort fand eine Abschlusskundgebung mit verschiedenen Rednern statt. Laut Schätzung eines Fotografen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA waren rund 1000 Menschen vor Ort.

Der Verein «Helvetia For Ukraine» hat die Veranstaltung organisiert. Nur gemeinsam könne man die Wahrheit ans Licht bringen und einen Gerechten Frieden fordern», schreibt der Verein in einem Instagram-Post.

Auch in Lausanne versammelten sich rund 200 Personen, um ihre Solidarität zu zeigen, wie ein Reporter von Keystone-SDA berichtete.