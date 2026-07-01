Rund 200 Liter Milch verschmutzen Bach in Degersheim SG

Keystone-SDA

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Während des Melkens sind am Dienstagmorgen von einem Bauernhof in Degersheim rund 200 Liter Milch in einen Bach geflossen. Milch belaste Gewässer stark und Tiere könnten deswegen ersticken, schrieb die Polizei. Ob tatsächlich Schäden an der Umwelt entstanden sind, ist noch unklar.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 8 Uhr meldete eine Person der Notrufzentrale eine Verfärbung des Kähbachs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Es stellte sich heraus, dass bei einem Landwirtschaftsbetrieb rund 200 Liter Milch in die Meteorwasserkanalisation und von dort weiter in den Kähbach gelangt waren.

Um zu verhindern, dass weiterhin Milch in den Bach fliesst, seien umgehend Kanalstopfen gesetzt worden. Die betroffenen Schächte und die Meteorwasserkanalisation wurden abgesaugt und gereinigt.

«Obwohl Milch ein Lebensmittel ist, belastet sie Gewässer stark», schrieb die Polizei weiter. Beim Abbau der Milch verbrauchten Mikroorganismen viel Sauerstoff. Dieser fehle dann Fischen, Kleinlebewesen und anderen Wasserorganismen.

Nährstoffe aus der Milch können zudem gemäss Polizeiangaben das natürliche Gleichgewicht im Wasser stören. Bei hohen Gewässertemperaturen verstärke sich dieser Effekt.