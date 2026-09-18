Rund 450 Demonstrierende fordern in St. Gallen mehr Klimaschutz

Keystone-SDA

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Rund 450 Personen haben am Freitagabend an einer Klimademonstration unter dem Motto "Keine 50-Grad-Sommer" teilgenommen. Sie forderten konkrete Massnahmen für einen besseren Klimaschutz.

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(Keystone-SDA) Hitzewellen, Trockenheit, Starkregen und Waldbrände sollten nicht als «neues Normal» hingenommen werden, hiess es von Seiten der Demonstranten. Sie skandierten: «Wir sind hier, wir sind da, weil man uns die Zukunft nahm!» Dabei hielten Teilnehmende Transparente für eine vegane Lebensweise oder mit dem Hinweis, dass es keinen Planet B gebe, in die Luft.

Die Schweiz soll gemäss den Veranstaltenden bis 2035 klimaneutral werden. Dazu gehörten der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung der Wirtschaft und der Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Der öffentliche Verkehr soll ausgebaut, die Siedlungen stärker begrünt werden.