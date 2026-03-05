Rund 500 Personen wegen fehlender Vignette bei Basel gebüsst

492 Fahrzeuglenkerinnen - und lenker sind an der Grenze bei Basel wegen einer fehlenden Autobahnvignette mit 200 Franken gebüsst worden. Sie mussten zudem vor Ort eine Vignette kaufen.

(Keystone-SDA) Die Kontrollen fanden am vergangenen Samstag an den Grenzübergängen Basel/Weil-Autobahn und Basel/St. Louis-Autobahn statt, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Donnerstag mitteilte.

Am Grenzübergang Basel/Weil-Autobahn wurden insgesamt 6450 Fahrzeuge kontrolliert, davon waren 208 ohne Vignette unterwegs. Bei der Ausreise am Grenzübergang Basel/St. Louis-Autobahn fehlte die Vignette laut Communiqué bei 154 von 6308 kontrollierten Fahrzeugen. Und bei der letzten Ausfahrt vor dem Grenzübergang Basel/St. Louis-Autobahn waren 130 Lenkerinnen und Lenker ohne Vignette unterwegs.

Die Autobahnvignette kostet 40 Franken und ist jeweils immer bis Ende Januar gültig.