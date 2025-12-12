Russische Drohnen greifen Pawlohrad an – Toter und Verletzte

Keystone-SDA

In der ostukrainischen Industriestadt Pawlohrad ist ein Mann bei russischen Drohnenangriffen getötet worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vier Menschen seien verletzt worden, teilte der geschäftsführende Gouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk Wladyslaw Hajwanenko bei Telegram mit. Fünf Wohnhäuser seien zudem in Brand geraten.

Der ukrainischen Luftwaffe zufolge hat das russische Militär 80 Drohnen unterschiedlichen Typs eingesetzt. 64 davon konnten demnach abgefangen werden. Dennoch habe es an acht Orten zwölf Einschläge gegeben, Drohnentrümmer seien an weiteren drei Stellen herabgefallen.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion. Beide Seiten bekämpfen dabei immer intensiver Ziele auch weit im Hinterland des Gegners mit Kampfdrohnen.