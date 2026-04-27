Russisches Ministerium bestellt deutschen Botschafter ein

Keystone-SDA

Der deutsche Botschafter Alexander Graf Lambsdorff ist nach Angaben seiner Pressestelle für heute Morgen ins russische Aussenministerium einbestellt worden.

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(Keystone-SDA) Lambsdorff solle sich dort um 11.00 Uhr Ortszeit wegen angeblicher Kontakte von deutschen Politikern zu Terrororganisationen einfinden, sagte seine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Moskau. Details zu den Vorwürfen seien nicht bekannt.

«Der Einbestellung werde ich selbstverständlich Folge leisten. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die russische Seite ihre Vorwürfe belegen kann», sagte Lambsdorff laut der Sprecherin vorab. Weitere Informationen werde es nach dem Termin im Ministerium geben. Die deutsch-russischen Beziehungen sind seit Jahren sehr stark angespannt.