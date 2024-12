Russland fliegt Angriffe auf Rebellenstellungen in Syrien

Die russische Luftwaffe hat ihre Angriffe auf Rebellen im Nordwesten Syriens fortgesetzt. In der Nacht und am frühen Sonntag habe es Angriffe in den Provinzen Idlib und Hama sowie in Aleppo gegeben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Mindestens ein Zivilist soll dabei getötet worden sein, mehrere weitere seien verletzt worden. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Grossbritannien bezieht ihre Informationen von einem Netz aus Informanten vor Ort in Syrien.