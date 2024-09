Sängerin Caterina Valente im Alter von 93 Jahren gestorben

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die aus den 50er und 60er Jahren berühmte Sängerin Caterina Valente («Ganz Paris träumt von der Liebe») ist tot. Sie sei am 9. September im Alter von 93 Jahren friedlich in ihrem Haus in Lugano in der Schweiz gestorben, sagte ihr Pressesprecher Günther Huber der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf ihre Söhne.

«Auf Wunsch der Verstorbenen wurde die Beerdigung in strikter Privatsphäre abgehalten, und es wird keine weiteren Zeremonien oder Gedenkfeiern geben», berichtete er. Die Familie bat darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Valente schuf Evergreens

Valente hat in ihrer langen Karriere Evergreens geschaffen, die heute noch bekannt sind: «Ganz Paris träumt von der Liebe», «Tschau, Tschau, Bambina» oder «Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini». Sie sang auf Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch und in vielen anderen Sprachen.

Die Entertainerin wurde auch wegen ihrer wandelbaren Stimme berühmt: Sie sang Chansons, Jazz und Schlager. Nach der Verleihung des Bambis 2005 zog sie sich ins Privatleben zurück, blieb aber unter anderem auf Facebook aktiv. Dort schrieb sie oft mit ihrem verschmitzten Humor, etwa «Alter ist nichts für Schwächlinge».

Valente wurde 1931 als Kind eines italienischen Musikerpaares in Paris geboren. Die Familie war seit Generationen im Showgeschäft tätig. So war Valente schon in den 30er Jahren mit ihren Eltern auf Tourneen unterwegs und stand dabei teils auch schon auf der Bühne.