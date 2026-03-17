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Südanflug auf Bern-Belp nimmt Betrieb auf

Keystone-SDA

Der Südanflug auf den Flughafen Bern-Belp nimmt am 19. März seinen Betrieb auf. Er führt zur Reduktion der Lärmbelastung für einzelne Gemeinden, wie die Flughafen Bern AG am Dienstag mitgeteilt hat.

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(Keystone-SDA) Konkret sollen Bern, Ostermundigen, Muri, Rüfenacht und Rubigen künftig deutlich entlastet werden. In gewissen Gebieten im Südosten hingegen wird die Lärmbelastung aufgrund von zusätzlichen Überflügen steigen, wie die Flughafenbetreiberin in einer Mitteilung schrieb. Insgesamt werde die zusätzliche Lärmbelastung im Aaretal aber deutlich geringer ausfallen als jene der bisher betroffenen Gemeinden.

Der neue satellitengestützte Instrumentenanflug von Süden ersetzt das bisherige Sichtanflugsverfahren nach Instrumentenregeln. Der Flughafenbetrieb werde dadurch einfacher und effizienter, hiess es weiter. Die Einführung des Südanfluges führe nicht zu einer Erhöhung der Flugbewegungen.

Dem Südanflug ging eine jahrelange Planung inklusive Rechtsverfahren voran. So wies etwa das Bundesgericht im Jahr 2020 eine Beschwerde der Segelfluggruppe Bern gegen das geänderte Betriebsreglement ab.

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