Sambias ehemaliger Präsident Lungu gestorben

Keystone-SDA

Sambias ehemaliger Präsident Edgar Lungu ist im Alter von 68 Jahren in einem medizinischen Zentrum in Südafrika gestorben. Das bestätigte seine Partei Patriotische Front in einer Mitteilung auf ihrer Facebook-Seite. Lungu, der das Land mit 21 Millionen Einwohnern im südlichen Afrika von 2015 bis 2021 regierte, habe in Südafrikas Hauptstadt Pretoria eine "Spezialbehandlung" erhalten, sei aber am frühen Donnerstag verstorben, hiess es.

(Keystone-SDA) Auch Lungus Tochter, Tasila Lungu-Mwansa, bestätigte den Tod ihres Vaters in einer Videobotschaft. Der ehemalige Präsident sei seit einigen Wochen in ärztlicher Behandlung gewesen, sagte Lungu-Mwansa.

Sambia gilt als eine stabile Demokratie auf dem afrikanischen Kontinent. Trotz reicher Kupfervorkommen befindet sich die ehemalige britische Kolonie jedoch seit Jahren in einer handfesten Wirtschaftskrise, die Lungu 2021 die Wiederwahl kostete.