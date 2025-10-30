Samsung erzielt starken Gewinnanstieg im dritten Quartal

Keystone-SDA

Samsung Electronics hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen die Märkte überzeugt. So erzielte der südkoreanische Elektronikriese im dritten Quartal einen Betriebsgewinn von 12,2 Billionen Won.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das sind umgerechnet rund 7,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies einen Gewinnanstieg von knapp 33 Prozent dar. Hintergrund der starken Zahlen sind Samsungs robuste Chipverkäufe, die sich in den vergangenen Monaten stark erholt haben. Das Unternehmen erwartet, dass die Nachfrage nach Halbleitern aufgrund hoher Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz weiter anhalten wird, wie es in einer Unternehmensmitteilung heisst. Die Aktie von Samsung Electronics stieg als Reaktion auf die Geschäftszahlen zeitweise um mehr als vier Prozent.