Sandro Patierno ist neuer Schwyzer Landammann

Keystone-SDA

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Sandro Patierno steht in den nächsten zwei Jahren dem Schwyzer Regierungsrat vor. Der Kantonsrat hat den 57-jährigen Mitte-Magistraten und bisherigen Landesstatthalter turnusgemäss zum Landammann gewählt.

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(Keystone-SDA) Das Parlament wählte Patierno mit 79 Stimmen. Der Vorsteher des Umweltdepartements löst als Landammann seinen Parteikollegen Michael Stähli ab. Neuer Landesstatthalter ist Finanzdirektor Herbert Huwiler (SVP), er erhielt 92 Stimmen.

Patierno ist seit 2020 Mitglied der Kantonsregierung und Vorsteher des Umweltdepartements. Zuvor war der Energieberater Mitglied des Bezirksrats Schwyz und des Kantonsrats. Patierno wohnt in Schwyz.