Sarnen OW schliesst 2025 mit höherem Verlust als budgetiert

Keystone-SDA

Die Einwohnergemeinde Sarnen schliesst das Jahr 2025 mit einem Minus von 825'000 Franken ab. Tiefere Steuererträge und steigende Kosten belasteten das Ergebnis, wie die Gemeinde mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Jahresrechnung des Obwaldner Hauptorts weist bei einem Aufwand von 77,3 Millionen einen Aufwandüberschuss von 825’000 Franken aus. Budgetiert war ein Minus von 640’000 Franken.

Auf der Ausgabenseite führten laut Mitteilung insbesondere steigende Gesundheits- und Sozialkosten, höhere Transferleistungen sowie Mehraufwände im Sach- und Betriebsbereich zu Mehraufwand. Entlastend wirkten tiefere Personalkosten und kostengünstiger realisierte Bauprojekte. Gleichzeitig entsprächen die Steuererträge mit 50,1 Millionen Franken «klar nicht den Erwartungen», wie es weiter hiess.

Während die Steuereinnahmen bei natürlichen Personen weitgehend «stabil» waren, falle insbesondere der Rückgang bei den juristischen Personen ins Gewicht. Die Gewinnsteuer verfehlte das Budget um rund 990’000 Franken.

Die Nettoinvestitionen blieben mit 6,8 Millionen Franken deutlich unter Budget, vor allem aufgrund von Projektverzögerungen. Budgetiert waren Investitionen im Wert von 16,3 Millionen Franken.