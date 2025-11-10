Sattelmotorfahrzeug bleibt in Baar ZG unter Brücke stecken

Keystone-SDA

In Baar ZG ist am Montagmittag ein Sattelmotorfahrzeug unter einer Eisenbahnbrücke steckengeblieben. Dabei wurde ein Velofahrer durch herabfallende Fahrzeugteile erheblich verletzt.

(Keystone-SDA) Eine 21-jährige Lenkerin missachtete die signalisierte Höhenbeschränkung und fuhr mit ihrem Fahrzeug unter die Brücke, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten. Dabei verkeilte sich das Fahrzeug, wobei Fahrzeugteile herabfielen und einen 51-jährigen Velofahrer trafen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Der Mann wurde laut Polizeiangaben vom Rettungsdienst Zug erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Das Fahrzeug musste durch ein Spezialunternehmen geborgen und abtransportiert werden.

Die Lenkerin wird verzeigt und muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten, hiess es weiter.