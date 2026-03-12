Saviano: Hätte «Gomorrha» lieber nicht geschrieben

Keystone-SDA

Der italienische Erfolgs-Schriftsteller Roberto Saviano blickt auf sein bekanntestes Buch "Gomorrha" inzwischen kritisch zurück. "Ich hätte es lieber nicht geschrieben. Dieses Buch hat mein Leben zerstört", sagte der 46-Jährige der "Zeit".

(Keystone-SDA) Den internationalen Bestseller über die mafiösen Zustände in seiner Heimatstadt Neapel, der später auch verfilmt wurde, hatte Saviano 2006 veröffentlicht. Seither lebt er unter Polizeischutz. Auch muss er seinen Wohnort regelmässig wechseln.

Der ehemalige Journalist hat inzwischen auch mehrere Romane geschrieben. Sein neuestes Buch «Meine Liebe stirbt nicht» basiert auf einer wahren Begebenheit in den 1970er Jahren. Darin geht es um eine Studentin aus Florenz, die sich in einen Mann aus einer Mafia-Familie verliebte und ermordet wurde.