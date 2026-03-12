The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Saviano: Hätte «Gomorrha» lieber nicht geschrieben

Keystone-SDA

Der italienische Erfolgs-Schriftsteller Roberto Saviano blickt auf sein bekanntestes Buch "Gomorrha" inzwischen kritisch zurück. "Ich hätte es lieber nicht geschrieben. Dieses Buch hat mein Leben zerstört", sagte der 46-Jährige der "Zeit".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Den internationalen Bestseller über die mafiösen Zustände in seiner Heimatstadt Neapel, der später auch verfilmt wurde, hatte Saviano 2006 veröffentlicht. Seither lebt er unter Polizeischutz. Auch muss er seinen Wohnort regelmässig wechseln.

Der ehemalige Journalist hat inzwischen auch mehrere Romane geschrieben. Sein neuestes Buch «Meine Liebe stirbt nicht» basiert auf einer wahren Begebenheit in den 1970er Jahren. Darin geht es um eine Studentin aus Florenz, die sich in einen Mann aus einer Mafia-Familie verliebte und ermordet wurde.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft