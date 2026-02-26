SBB beginnen mit Bau von neuem Stellwerk in Gümligen

Keystone-SDA

Die SBB beginnen nächste Woche mit den Bauarbeiten für das neue elektronische Stellwerk in Gümligen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Jahre, wie das Bahnunternehmen am Donnerstag mitgeteilt hat.

(Keystone-SDA) Für das Hauptprojekt liegt allerdings noch keine Bewilligung vor. Das Bundesamt für Verkehr habe den SBB für den Stellwerkersatz eine Teilverfügung erteilt, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung. Am 2. März startet es mit den Bauarbeiten.

Damit ist der weitere Terminplan abhängig von der Dauer des Bewilligungsverfahrens für das Gesamtprojekt «Entflechtung Gümligen Süd». Als frühstmöglichen Baustart für die Hauptarbeiten der Entflechtung gaben die SBB den August 2026 an.

Das neue Stellwerk bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau der elektronischen Stellwerke auf der Linie Bern-Thun, wie die SBB weiter schrieben. Züge sollen künftig in kürzeren Abständen nacheinander verkehren können. Das werde das Bahnangebot verbessern.

Das heutige Relaisstellwerk in Gümligen hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht.

Im Projekt «Entflechtung Gümligen Süd» planen die SBB weiter einen 450 Meter langen Bahntunnel im Hüenli-Wald. Dieser unterquert die bestehende Bahnstrecke zwischen Muri und Rüfenacht/Allmendingen. Er soll künftig das Kreuzen der Züge vereinfachen.