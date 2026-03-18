SBB prüfen in Hinwil Anlage auf Armee-Gelände

Parallel zum nun beschlossenen Projekt in Schaffhausen prüfen die SBB weiterhin eine Serviceanlage in Hinwil. Möglich wäre diese gemäss SBB auf dem Logistikareal der Armee.

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(Keystone-SDA) «Wir prüfen derzeit mit der Armee, ob wir Serviceanlage und Armee-Logistik auf dem gleichen Areal unterbringen könnten», sagte Stefan Holzinger, bei den SBB für die Entwicklung von Serviceanlagen zuständig. Es sei das erste Mal, dass die SBB das so versuche.

Bereits unterzeichnet ist eine Absichtserklärung, in der SBB und Armee die Ziele und das gemeinsame Vorgehen festhielten. Abgeklärt wird derzeit, ob etwa Nutzflächen «gestapelt» werden könnten, also mehrgeschossig gearbeitet werden könnte.

Auch eine gemeinsame Nutzung von Flächen wird geprüft. Wann SBB und Armee entscheiden, ist noch offen. In Betrieb gehen würde die neue Anlage erst 2050. Hinwil ist, wie Schaffhausen auch, Endpunkt von S-Bahnlinien. Die Züge hätten deshalb nur einen kurzen Weg in die Serviceanlage.