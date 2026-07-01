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SBB starten Bahnausbau zwischen Wankdorf und Ostermundigen

Keystone-SDA

Die Bauarbeiten für den Bahnausbau zwischen Wankdorf und Ostermundigen haben begonnen. Das Grossprojekt kostet rund 800 Millionen Franken, wie es am Mittwoch an einem Point de Presse der SBB hiess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Ausbau soll den Bahnverkehr stabilisieren und mehr Verbindungen ermöglichen. Kernstück ist der 440 Meter lange Wankdorftunnel, der das Kreuzen von Güter- und Personenzügen vereinfacht. Zudem wird die Gleisanlage erweitert und der Bahnhof Ostermundigen barrierefrei ausgebaut.

Die Bauarbeiten, die weitgehend über den Ausbauschritt «STEP 2025» des Bundes finanziert werden, dauern voraussichtlich bis mindestens 2038. In Ostermundigen läuft der Bahnhofausbau bereits seit Anfang 2025.

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