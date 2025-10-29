The Swiss voice in the world since 1935
In der Nacht vom 2. auf den 3. November testen die SBB im Bahnhof Bern ihre Brandschutzeinrichtungen. Dazu gehört auch eine Probe der Feueralarmsirenen, wie die SBB am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Alarm ertönt zwei bis dreimal je 15 Minuten und zwar im Zeitfenster zwischen 22:00 und 05:00 Uhr. Der Alarm ist inner- und ausserhalb des Bahnhofs zu hören. Schutz- oder Verhaltensmassnahmen müssten keine ergriffen werten, heisst es im Communiqué.

Der Test muss in der Nacht durchgeführt werden, da beispielsweise Brandschutztüren geschlossen und die Liftnutzung eingeschränkt werden müssen.

